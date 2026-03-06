Concert de Treuz Kartet au Mar’Mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc

Concert de Treuz Kartet au Mar’Mousse

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 00:00:00

2026-04-03

Treuz kartet c’est la rencontre entre la musique bretonne, le Free Jazz et le Rock 4 briochins pleins de talent et d’énergie ! .

