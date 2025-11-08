CONCERT DE TRIO SELIMA Le Burgaud

CONCERT DE TRIO SELIMA

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Trio Selima

Les Silences d’Eurydice, œuvre composée par Serge Arbiol, est une lecture poétique et introspective du mythe grec d’Orphée et Eurydice. Deux voix féminines, personnifiant tour à tour l’amant et sa muse, se mêlent aux harmonies du luth baroque, s’entrechoquent avec le tambour, se font implorantes, joyeuses, sereines, ou silencieuses. Dans cette cantate mise en scène et scénographiée par Pierre Marassé, le Trio Selima nous invite à un voyage intense aux confins de la relation amoureuse et de l’absence, qui, au-delà de notre expérience personnelle, nous touche au plus profond de notre humanité.

Vous avez la possibilité de manger sur place ! 8 .

CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com

