Concert de trompe de chasse Grand rue Jarnac

Concert de trompe de chasse Grand rue Jarnac samedi 6 septembre 2025.

Concert de trompe de chasse

Grand rue Eglise St Pierre Jarnac Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 19:45:00

fin : 2025-09-06

Date(s) :

2025-09-06

Les femmes chasseresses de Charente organisent leur premier concert de trompes de chasse, en l’église St Pierre de Jarnac.

Sonné par les trompes du Rallye Saint Hubert Tussonnais.

Restauration sur place.

Grand rue Eglise St Pierre Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 48 25 56

English :

The women hunters of Charente organize their first hunting horn concert, in the church of St Pierre in Jarnac.

Sounded by the horns of the Rallye Saint Hubert Tussonnais.

Catering on site.

German :

Die Jagdfrauen der Charente veranstalten ihr erstes Jagdhornbläserkonzert in der Kirche St. Pierre in Jarnac.

Geblasen von den Jagdhornbläsern der Rallye Saint Hubert Tussonnais.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Le donne cacciatrici della Charente organizzano il loro primo concerto di corni da caccia nella chiesa di St Pierre a Jarnac.

Suonato dai corni del Rallye Saint Hubert Tussonnais.

Ristorazione sul posto.

Espanol :

Las mujeres cazadoras de Charente organizan su primer concierto de trompas de caza en la iglesia de St Pierre de Jarnac.

Sonarán las trompas del Rallye Saint Hubert Tussonnais.

Catering in situ.

L’événement Concert de trompe de chasse Jarnac a été mis à jour le 2025-08-01 par Destination Cognac