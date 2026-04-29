Concert de trompe de chasse Eglise Longepierre
Concert de trompe de chasse Eglise Longepierre samedi 6 juin 2026.
Longepierre
Concert de trompe de chasse
Eglise 6B Rue du Bourg Longepierre Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:30:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le samedi 06 juin l’église de Longepierre vibrera au son des trompes de chasse. L’événement démarrera à 17h30 par une messe de Saint-Hubert, suivie du concert du groupe de trompe de chasse, l’écho des Monts Jura, à 18h45.
Un casse-croûte convivial sera proposé après 50 minutes de concert puis il reprendra pour une cinquantaine de minutes.
Les places étant limitées, il est vivement recommandé de réserver avant le 1er juin. Une billetterie sera tenue sur place le jour J à partir de 18h. .
Eglise 6B Rue du Bourg Longepierre 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 36 03 63
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English : Concert de trompe de chasse
L’événement Concert de trompe de chasse Longepierre a été mis à jour le 2026-04-29 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III