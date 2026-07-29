Concert de Trompes de chasse Salle de l’élisée Anteuil

Informations pratiques

Anteuil

Concert de Trompes de chasse

Salle de l’élisée 5 rue émile Streit Anteuil Doubs

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Une Soirée au Son des Trompes

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez découvrir ou redécouvrir cet instrument emblématique du patrimoine français. Les sonorités puissantes et harmonieuses des trompes résonneront lors d’un concert unique qui ravira les passionnés comme les curieux. Buvette et Restauration. Les bénéfices iront à l’association Action Philippe Streit. .

Salle de l’élisée 5 rue émile Streit Anteuil 25340 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 21 00 14

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English : Concert de Trompes de chasse

L’événement Concert de Trompes de chasse Anteuil a été mis à jour le 2026-07-29 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES