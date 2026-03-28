Concert de Trompes de Chasse

Rue de l’Église Bazoches-les-Gallerandes Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le samedi 18 avril 2026 à 20h30, l’Église de Bazoches-les-Gallerandes accueille un concert exceptionnel des Trompes de Chasse par Les Echos du Brossillon ! Organisée par l’association Ensemble pour la vie, cette soirée en entrée libre soutient la lutte contre le cancer (Institut Curie).

L’Église de Bazoches-les-Gallerandes se pare d’une atmosphère solennelle le samedi 18 avril 2026 à l’occasion d’un grand Concert de Trompes de Chasse. À partir de 20h30, le groupe Les Echos du Brossillon de Courcy aux Loges fait vibrer les voûtes de l’édifice avec un répertoire puissant et traditionnel.

Cette soirée musicale dépasse le simple cadre artistique elle est portée par l’association Ensemble pour la vie, courrir pour Curie d’Outarville . L’objectif est de soutenir l’Institut Curie dans ses missions de recherche et de soin contre le cancer. La manifestation propose une entrée libre, permettant à chacun de découvrir cet instrument classé au patrimoine culturel immatériel tout en faisant un geste solidaire. Un rendez-vous de caractère pour les passionnés de culture. .

Rue de l’Église Bazoches-les-Gallerandes 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 40 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday, April 18, 2026 at 8:30pm, the Church of Bazoches-les-Gallerandes will host an exceptional concert of Trompes de Chasse by Les Echos du Brossillon ! Organized by the association Ensemble pour la vie, this free evening event supports the fight against cancer (Institut Curie).

L’événement Concert de Trompes de Chasse Bazoches-les-Gallerandes a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND PITHIVERAIS