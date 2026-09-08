Concert de trompes de chasse Lieu-dit Le Bourg Bouhy
samedi 3 octobre 2026 · Lieu-dit Le Bourg · Bouhy
Informations pratiques
Bouhy
Concert de trompes de chasse
Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Pélerin de Bouhy. Bouhy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Concert de trompes de chasse. Venez vivre une soirée musicale originale et découvrir toute la puissance et l’élégance des trompes de chasse.
Les trompes de « Petite Futaie et Courtoisie » vous donnent rendez-vous pour un concert exceptionnel à l’église Saint-Pélerin de Bouhy.
Un moment convivial et authentique, à partager en famille ou entre amis, dans le cadre magnifique de l’église de Bouhy.
Samedi 3 octobre à 19h30
Entrée : 5 €
Gratuit pour les moins de 12 ans .
Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Pélerin de Bouhy. Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-bouhy@orange.fr
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English : Concert de trompes de chasse
L’événement Concert de trompes de chasse Bouhy a été mis à jour le 2026-09-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !