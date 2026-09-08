Concert de trompes de chasse Lieu-dit Le Bourg Bouhy

Informations pratiques

Bouhy

Concert de trompes de chasse

Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Pélerin de Bouhy. Bouhy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Concert de trompes de chasse. Venez vivre une soirée musicale originale et découvrir toute la puissance et l’élégance des trompes de chasse.

Les trompes de « Petite Futaie et Courtoisie » vous donnent rendez-vous pour un concert exceptionnel à l’église Saint-Pélerin de Bouhy.

Un moment convivial et authentique, à partager en famille ou entre amis, dans le cadre magnifique de l’église de Bouhy.

Samedi 3 octobre à 19h30

Entrée : 5 €

Gratuit pour les moins de 12 ans .

Lieu-dit Le Bourg Eglise Saint-Pélerin de Bouhy. Bouhy 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie-bouhy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de trompes de chasse

L’événement Concert de trompes de chasse Bouhy a été mis à jour le 2026-09-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !