Les voûtes de l’église Saint-Didier résonnent aux sons majestueux des Trompes Saint Hubert de Champagne. Le concert sera sublimé par l’accompagnement de Joseph Recchia à l’orgue.Tout public

Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est

The vaults of Saint-Didier church resonate to the majestic sounds of the Trompes Saint Hubert de Champagne. The concert will be enhanced by the accompaniment of Joseph Recchia on the organ.

Die Gewölbe der Kirche Saint-Didier ertönen zu den majestätischen Klängen der Trompes Saint Hubert de Champagne. Das Konzert wird durch die Begleitung von Joseph Recchia an der Orgel sublimiert.

Le volte della chiesa di Saint-Didier risuonano al suono maestoso delle Trompe Saint Hubert de Champagne. Il concerto sarà arricchito dall’accompagnamento di Joseph Recchia all’organo.

Las bóvedas de la iglesia de Saint-Didier resuenan al son majestuoso de las trompas Saint Hubert de Champagne. El concierto estará amenizado por el acompañamiento de Joseph Recchia al órgano.

