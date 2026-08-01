Concert de trompes de chasse Cossesseville
vendredi 21 août 2026 · Cossesseville
Informations pratiques
Cossesseville
Concert de trompes de chasse
Eglise saint barthélémy Cossesseville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert de trompes de chasse
Concert de trompes de chasse à l’église de Cossesseville le vendredi 21 août à 20h
Participation libre au profit de la Fondation pour le patrimoine pour la restauration intérieure de l’église .
Eglise saint barthélémy Cossesseville 14690 Calvados Normandie +33 2 31 78 30 67
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English : Concert de trompes de chasse
Hunting Horn Concert
L’événement Concert de trompes de chasse Cossesseville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Suisse Normande