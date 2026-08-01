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AGENDA · Cossesseville

Concert de trompes de chasse Cossesseville

vendredi 21 août 2026 · Cossesseville

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Eglise saint barthélémy
Ville
14690 Cossesseville
Département
Calvados
Tarif

Cossesseville

Concert de trompes de chasse

Eglise saint barthélémy Cossesseville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert de trompes de chasse
Concert de trompes de chasse à l’église de Cossesseville le vendredi 21 août à 20h
Participation libre au profit de la Fondation pour le patrimoine pour la restauration intérieure de l’église   .

Eglise saint barthélémy Cossesseville 14690 Calvados Normandie +33 2 31 78 30 67 

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English : Concert de trompes de chasse

Hunting Horn Concert

L’événement Concert de trompes de chasse Cossesseville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Suisse Normande