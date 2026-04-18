Concert de trompes de chasse Dyo
Concert de trompes de chasse Dyo samedi 2 mai 2026.
Dyo
Concert de trompes de chasse
Eglise Dyo Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Concert de trompes de chasse à l’église de Dyo.
Entrée gratuite. .
Eglise Dyo 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 78 61 10
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English : Concert de trompes de chasse
L’événement Concert de trompes de chasse Dyo a été mis à jour le 2026-04-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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