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Concert de trompes de chasse Dyo

Concert de trompes de chasse Dyo samedi 2 mai 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 71800 Dyo

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Dyo

Concert de trompes de chasse

Eglise Dyo Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Concert de trompes de chasse à l’église de Dyo.
Entrée gratuite.   .

Eglise Dyo 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 78 61 10 

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English : Concert de trompes de chasse

L’événement Concert de trompes de chasse Dyo a été mis à jour le 2026-04-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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