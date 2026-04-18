Dyo

Concert de trompes de chasse

Eglise Dyo Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Concert de trompes de chasse à l’église de Dyo.

Entrée gratuite. .

Eglise Dyo 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 78 61 10

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English : Concert de trompes de chasse

L’événement Concert de trompes de chasse Dyo a été mis à jour le 2026-04-18 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais