Concert de trompes de chasse, Eglise saint Martin, Argy 36
samedi 4 juillet 2026 · Eglise saint Martin · Argy 36
Informations pratiques
Concert de trompes de chasse Samedi 4 juillet, 20h30 Eglise saint Martin Indre
participation libre aux frais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00
Le Cercle Saint Hubert Bas Berry interprêtes sonneries et radoux lors de ce rendez-vous incontournable de début d’été en l’église saint Martin d’Argy
Eglise saint Martin rue de la gare Argy Argy 36 36500 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.60.51.52.07 »}, {« type »: « email », « value »: « atelier.nd.detouteprotection@gmail.com »}]
Concert de trompes de chasse concert trompes
Moreau MC