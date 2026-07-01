Concert de trompes de chasse, Eglise saint Martin, Argy 36

Informations pratiques

Concert de trompes de chasse Samedi 4 juillet, 20h30 Eglise saint Martin Indre

participation libre aux frais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:00:00+02:00

Le Cercle Saint Hubert Bas Berry interprêtes sonneries et radoux lors de ce rendez-vous incontournable de début d’été en l’église saint Martin d’Argy

Eglise saint Martin rue de la gare Argy Argy 36 36500 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.60.51.52.07 »}, {« type »: « email », « value »: « atelier.nd.detouteprotection@gmail.com »}]

Concert de trompes de chasse concert trompes

Moreau MC