Concert de trompes de chasse et chants Église Saint-Laurent Ornans

Informations pratiques

Ornans

Concert de trompes de chasse et chants

Église Saint-Laurent 2, Rue du Champliman Ornans Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

A 20h30, l’ACCA de Chassagne-Saint-Denis, en collaboration avec Les Trompes Bisontines et leurs Amis, vous propose un concert en deux parties de trompes de chasse, cornemuses et chants. Un moment unique à ne pas manquer ! Une partie de la recette sera reversée aux Amis de l’association de l’Ephad d’Ornans. .

Église Saint-Laurent 2, Rue du Champliman Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 30 04 76

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English : Concert de trompes de chasse et chants

L’événement Concert de trompes de chasse et chants Ornans a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON