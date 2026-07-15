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Concert de trompes de chasse et chants Église Saint-Laurent Ornans

samedi 7 novembre 2026 · Église Saint-Laurent · Ornans

Concert de trompes de chasse et chants Église Saint-Laurent Ornans

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Église Saint-Laurent
Adresse
2, Rue du Champliman
Ville
25290 Ornans
Département
Doubs
Tarif
10 10 10 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Ornans

Concert de trompes de chasse et chants

Église Saint-Laurent 2, Rue du Champliman Ornans Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

A 20h30, l’ACCA de Chassagne-Saint-Denis, en collaboration avec Les Trompes Bisontines et leurs Amis, vous propose un concert en deux parties de trompes de chasse, cornemuses et chants. Un moment unique à ne pas manquer ! Une partie de la recette sera reversée aux Amis de l’association de l’Ephad d’Ornans.   .

Église Saint-Laurent 2, Rue du Champliman Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 30 04 76 

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English : Concert de trompes de chasse et chants

L’événement Concert de trompes de chasse et chants Ornans a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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