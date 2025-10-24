Concert de trompes de chasse et d’orgue Basilique Saint-Remi de Reims Rue Saint-Julien Reims

Concert de trompes de chasse et d’orgue Basilique Saint-Remi de Reims

Vivez une soirée musicale rare dans le cadre majestueux de la Basilique Saint-Remi.

Sous ses voûtes millénaires, le Rallye Trompes des Vosges fera résonner toute la puissance et l’émotion de la trompe de chasse, accompagné par Benjamin Steen, organiste titulaire des grandes orgues de la basilique.

Une rencontre musicale unique entre la noblesse des cuivres et la majesté de l’orgue, dans l’acoustique exceptionnelle de la basilique.

Concert organisé au profit du fonds Demain Un Chasseur .

Le fonds Demain un chasseur a pour objectif de soutenir et d’accompagner les chasseurs, qu’ils soient débutants ou expérimentés, dans leur formation, leur engagement et la transmission des valeurs cynégétiques.

Sur réservation urlr.me/kEvzdP .

Rue Saint-Julien Basilique Saint Remi de Reims Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 85

