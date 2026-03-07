Concert de Trompes de Chasse

Église Notre Dame Fleuriel Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:30:00

fin : 2026-04-25 19:45:00

Date(s) :

2026-04-25

Faire connaitre et préserver la diversité et la spécificité des styles de trompe dans les provinces.

.

Église Notre Dame Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 77 42 38 fleurielenmusique.03140@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To promote and preserve the diversity and specificity of horn styles in the provinces.

L’événement Concert de Trompes de Chasse Fleuriel a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de tourisme Val de Sioule