Concert de Trompes de Chasse Fleuriel
Église Notre Dame Fleuriel Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25 19:45:00
Faire connaitre et préserver la diversité et la spécificité des styles de trompe dans les provinces.
Église Notre Dame Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 77 42 38 fleurielenmusique.03140@gmail.com
English :
To promote and preserve the diversity and specificity of horn styles in the provinces.
