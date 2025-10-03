Concert de trompes de chasse Le Pin

Concert de trompes de chasse Le Pin vendredi 3 octobre 2025.

Concert de trompes de chasse

Eglise Notre-Dame Le Pin Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Concert de trompes de chasse du Rallye de la Sorinière et du Rallye Niortais , organisé par l’ACCA Le Pin. .

Eglise Notre-Dame Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 19 78 35

English : Concert de trompes de chasse

German : Concert de trompes de chasse

Italiano :

Espanol : Concert de trompes de chasse

L’événement Concert de trompes de chasse Le Pin a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Bocage Bressuirais