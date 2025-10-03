Concert de trompes de chasse Le Pin
Concert de trompes de chasse Le Pin vendredi 3 octobre 2025.
Concert de trompes de chasse
Eglise Notre-Dame Le Pin Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Concert de trompes de chasse du Rallye de la Sorinière et du Rallye Niortais , organisé par l’ACCA Le Pin. .
Eglise Notre-Dame Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 19 78 35
English : Concert de trompes de chasse
German : Concert de trompes de chasse
Italiano :
Espanol : Concert de trompes de chasse
L’événement Concert de trompes de chasse Le Pin a été mis à jour le 2025-08-20 par OT Bocage Bressuirais