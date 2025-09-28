Concert de trompes de chasse Place de la mairie Marcq

Concert de trompes de chasse Place de la mairie Marcq dimanche 28 septembre 2025.

Concert de trompes de chasse

Place de la mairie Halle de Marcq Marcq Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

RDV à la toute nouvelle halle du village pour un concert donné par les sonneurs de trompes de chasse Les Échos du Cerf-Va-Aux (groupe marnais). Participation libre Organisé par Marcq Animation

.

Place de la mairie Halle de Marcq Marcq 08250 Ardennes Grand Est +33 6 17 92 44 08

English :

Rendezvous at the brand-new village hall for a concert by Les Échos du Cerf-Va-Aux, a hunting horn band from the Marne region of France. Free admission Organized by Marcq Animation

German :

RDV in der brandneuen Dorfhalle für ein Konzert der Jagdhornbläser Les Échos du Cerf-Va-Aux (Gruppe aus Marne). Freie Teilnahme Organisiert von Marcq Animation

Italiano :

Unitevi a noi nella nuovissima sala del villaggio per un concerto di Les Échos du Cerf-Va-Aux, una banda di corni da caccia della regione della Marna. Ingresso libero Organizzato da Marcq Animation

Espanol :

Únase a nosotros en la flamante sala del pueblo para asistir a un concierto de Les Échos du Cerf-Va-Aux, una banda de cornetas de caza de la región de Marne. Entrada gratuita Organizado por Marcq Animation

L’événement Concert de trompes de chasse Marcq a été mis à jour le 2025-08-14 par Ardennes Tourisme