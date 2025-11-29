Concert de trompes de chasse Meymac
Concert de trompes de chasse Meymac samedi 13 décembre 2025.
Place de l’Eglise Meymac Corrèze
Gratuit
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Dans le cadre du marché de Noël de Meymac, les étudiants de l’école forestière de Meymac vous invite à un concert de trompes de chasse avec l’association des Sonneurs du Plateau. .
Place de l’Eglise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 19 94 39
