Concert de trompes de chasse Meymac

Concert de trompes de chasse

Concert de trompes de chasse Meymac samedi 13 décembre 2025.

Concert de trompes de chasse

Place de l’Eglise Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Dans le cadre du marché de Noël de Meymac, les étudiants de l’école forestière de Meymac vous invite à un concert de trompes de chasse avec l’association des Sonneurs du Plateau.   .

Place de l’Eglise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 19 94 39 

English : Concert de trompes de chasse

L’événement Concert de trompes de chasse Meymac a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze