Concert de trompes de chasse Meymac

Concert de trompes de chasse

Place de l’Eglise Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Dans le cadre du marché de Noël de Meymac, les étudiants de l’école forestière de Meymac vous invite à un concert de trompes de chasse avec l’association des Sonneurs du Plateau. .

Place de l’Eglise Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 19 94 39

