Concert de Trompes de Chasse Obernai
Concert de Trompes de Chasse
rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Les trompes de chasse de Mollkirch Les Échos du Guirbaden , organisent un concert exceptionnel, avec la participation de 12 groupes du Grand-Est.
Église Saints Pierre-et-Paul, à 20h. Entrée libre avec participation. .
rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 55 24 paroisse.obernai67210@gmail.com
English :
Les Échos du Guirbaden , the Mollkirch hunting horns, are organizing an exceptional concert, with the participation of 12 groups from the Grand-Est region.
