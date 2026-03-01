Concert de Trompes de Chasse

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Les trompes de chasse de Mollkirch Les Échos du Guirbaden , organisent un concert exceptionnel, avec la participation de 12 groupes du Grand-Est.

Église Saints Pierre-et-Paul, à 20h. Entrée libre avec participation. .

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 55 24 paroisse.obernai67210@gmail.com

English :

Les Échos du Guirbaden , the Mollkirch hunting horns, are organizing an exceptional concert, with the participation of 12 groups from the Grand-Est region.

L’événement Concert de Trompes de Chasse Obernai a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme d’Obernai