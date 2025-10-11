CONCERT DE TROMPES DE CHASSE ÉGLISE SAINT PIERRE Pissos
CONCERT DE TROMPES DE CHASSE
ÉGLISE SAINT PIERRE PLACE DE L’ÉGLISE Pissos Landes
Concert de trompes de Chasse dans l’église Saint-Pierre de Pissos à 20 heures par les Veneurs Bordelais.
ÉGLISE SAINT PIERRE PLACE DE L’ÉGLISE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 67 42 06 joel.pilorget@free.fr
English : CONCERT DE TROMPES DE CHASSE
Concert by the Veneurs Bordelais of hunting horns in the Saint-Pierre church in Pissos at 8pm.
German : CONCERT DE TROMPES DE CHASSE
Jagdtrompetenkonzert in der Kirche Saint-Pierre in Pissos um 20 Uhr von den Veneurs Bordelais.
Italiano :
Concerto di corni da caccia nella chiesa di Saint-Pierre a Pissos alle 20.00 a cura di Les Veneurs Bordelais.
Espanol : CONCERT DE TROMPES DE CHASSE
Concierto de trompa de caza en la iglesia Saint-Pierre de Pissos a las 20:00 h a cargo de Les Veneurs Bordelais.
