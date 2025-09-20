Concert de trompes de chasse Église de Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais

Église de Saint-Bonnet-Tronçais Place de l’Eglise Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit pour les moins de 10 ans

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Concert de trompes de chasse « Les souvenirs de Baignereau »

Église de Saint-Bonnet-Tronçais Place de l’Eglise Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 86 60 52

English :

Les souvenirs de Baignereau » hunting horn concert

German :

Jagdhornbläserkonzert « Les souvenirs de Baignereau » (Die Erinnerungen von Baignereau)

Italiano :

I ricordi di Baignereau » concerto di corno da caccia

Espanol :

Concierto de trompa de caza « Les souvenirs de Baignereau

