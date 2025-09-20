Concert de trompes de chasse Église de Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais
Concert de trompes de chasse Église de Saint-Bonnet-Tronçais Saint-Bonnet-Tronçais samedi 20 septembre 2025.
Concert de trompes de chasse
Église de Saint-Bonnet-Tronçais Place de l’Eglise Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit pour les moins de 10 ans
Début : 2025-09-20 18:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Concert de trompes de chasse « Les souvenirs de Baignereau »
Église de Saint-Bonnet-Tronçais Place de l’Eglise Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 86 60 52
English :
Les souvenirs de Baignereau » hunting horn concert
German :
Jagdhornbläserkonzert « Les souvenirs de Baignereau » (Die Erinnerungen von Baignereau)
Italiano :
I ricordi di Baignereau » concerto di corno da caccia
Espanol :
Concierto de trompa de caza « Les souvenirs de Baignereau
