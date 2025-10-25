Concert de trompes de chasse Saint-Hilaire-des-Loges

Concert de trompes de chasse Saint-Hilaire-des-Loges samedi 25 octobre 2025.

Concert de trompes de chasse

Sous les Halles Saint-Hilaire-des-Loges Vendée

Tarif : 8 – 8 – EUR

2025-10-25 20:45:00

2025-10-25

Les Échos du Val de Sèvres

Une soirée musicale unique, dans un cadre d’exception, à partager en famille ou entre amis.

Ouverture des portes 19h

Organisé part l’APE .

Sous les Halles Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 30 62 00 86

English :

Les Echos du Val de Sèvres

German :

Les Échos du Val de Sèvres (Echos aus dem Val de Sèvres)

Italiano :

Gli Echos della Val di Sèvres

Espanol :

Les Echos du Val de Sèvres

