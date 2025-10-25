Concert de trompes de chasse Saint-Hilaire-des-Loges
Concert de trompes de chasse Saint-Hilaire-des-Loges samedi 25 octobre 2025.
Concert de trompes de chasse
Sous les Halles Saint-Hilaire-des-Loges Vendée
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date :
Début : 2025-10-25 20:45:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Les Échos du Val de Sèvres
Une soirée musicale unique, dans un cadre d’exception, à partager en famille ou entre amis.
Ouverture des portes 19h
Organisé part l’APE .
Sous les Halles Saint-Hilaire-des-Loges 85240 Vendée Pays de la Loire +33 6 30 62 00 86
English :
Les Echos du Val de Sèvres
German :
Les Échos du Val de Sèvres (Echos aus dem Val de Sèvres)
Italiano :
Gli Echos della Val di Sèvres
Espanol :
Les Echos du Val de Sèvres
