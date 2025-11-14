Concert de trompes de chasse Téléthon 2025 Rue de l’abbaye Montebourg
Rue de l'abbaye Abbaye de Montebourg Montebourg Manche
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 22:30:00
2025-11-14
Nous vous attendons nombreux le vendredi 14 novembre 2025 à 20h30 à l’abbaye de Montebourg pour un concert de trompes de chasse au profit du Téléthon.
Cinq groupes de trompe de chasse de la région Basse-Normandie seront présents et feront de cette soirée un moment inoubliable.
Entrée libre et vos dons sur place seront reversés à l’AFMTéléthon. .
