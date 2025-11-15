Concert de trompes du Haras du Pins Eglise Sainte-Marguerite Le Lesme

Concert de trompes du Haras du Pins

A l’occasion de la fête de la Sainte-Marguerite, la commune du Lesme vous convie à la 13e édition du concert des trompes de chasse du Haras du Pin, en l’église de Sainte-Marguerite-de-l’Autel.

Animation autour d’un parcours de chasse. Un concours du jeune sonneur de la commune, élu par le public, sera organisé.

Le concert sera suivi d’une parade de l’équipage du Val de Trez et d’un buffet campagnard offert.

Réservation auprès de la mairie au 02 32 30 68 34 ou mairielelesme27@orange.fr

Et billetterie sur place

tarifs 12,50 € personne. .

Eglise Sainte-Marguerite D23 Le Lesme 27160 Eure Normandie +33 2 32 30 68 34 mairie@lelesme27.fr

