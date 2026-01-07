Concert de trompes salon de la chasse 2026 Collégiale de mantes la jolie Mantes-la-Jolie

Concert de trompes salon de la chasse 2026

Collégiale de mantes la jolie 48 rue de la Sangle Collégiale de Mantes la Jolie Mantes-la-Jolie Yvelines

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28 21:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Avec une formation exceptionnelle de 12 sonneurs, dont plusieurs champions de trompes, le Bien Allé Parisien mettra à l’honneur l’art et la musicalité de cet instrument emblématique.

Créée en 2011, cette association regroupe des sonneurs talentueux

.

English :

With an exceptional line-up of 12 players, including several trumpet champions, the Bien Allé Parisien will showcase the art and musicality of this emblematic instrument.

Created in 2011, this association brings together talented trumpet players

