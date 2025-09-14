Concert de trompette « Au bout de mes rêves » par Stéphane Bridel Munster

Concert de trompette « Au bout de mes rêves » par Stéphane Bridel Munster dimanche 14 septembre 2025.

Concert de trompette « Au bout de mes rêves » par Stéphane Bridel

Rue de La République Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-14 17:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Le trompettiste Colmarien Stéphane BRIDEL présentera son nouveau programme intitulé » AU BOUT DE MES REVES ».

Le trompettiste Haut Rhinois Stéphane Bridel se produira le dimanche 28 septembre à l’église Saint Léger de Munster



Ce concert sera organisé en partenariat avec le conseil de fabrique de Munster



Le musicien proposera ce jour-là à 17 heures un programme grand public avec des mélodies grands standards .



Le public pourra apprécier entre autres, L’hymne à l’amour dans une version Céline Dion, One Moment in time, Armstrong de Claude Nougaro, Memory, l’Avé Maria de Schubert, Bella Ciao, le célèbre Adagio de Tomaso Albinoni ainsi que d’un Avé Maria composé par Pascal Obispo !

Un programme riche et varié dans lequel j’interpréterai certains morceaux à la trompette si bémol, d’autres avec la trompette Ut et enfin quelques-uns d’entre eux seront interprétés au bugle précise le musicien.



Le bugle est un instrument au son velouté de la famille des saxhorns, particulièrement à l’aise dans les airs de jazz.



Stéphane Bridel à été formé au conservatoire de Colmar dans les années 80.



Il avait comme professeur Rémy Dintrich devenu un ami et le regretté Albert Zeh.



En 1983 lors d’un gala à Colmar, le célèbre trompettiste Jean-Claude Borelly invita le jeune Stéphane à monter sur scène pour interpréter avec lui Il Silenzio de Nini Rosso .



Par la suite Stéphane intégrera les différentes sociétés de musique Colmariennes, l’ensemble des hospices civiles de Colmar, l’harmonie Colmarienne, l’harmonie Saint-Martin de Colmar et enfin l’orphéon municipale de Mulhouse.



Il se produira également pendant 5 années au sein du duo soft trumpet avant de décider en 2021 de voler de ses propres ailes et de présenter un programme intitulé au bout de mes rêves . .

Rue de La République Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 08 16 56 s.bridel@laposte.net

English :

The trumpet player from Colmar, Stéphane BRIDEL, will present his new program entitled « AU BOUT DE MES REVES ».

German :

Der Trompeter Stéphane BRIDEL aus Colmar wird sein neues Programm mit dem Titel « AU BOUT DE MES REVES » vorstellen.

Italiano :

Il trombettista di Colmar Stéphane BRIDEL presenterà il suo nuovo programma intitolato « AU BOUT DE MES REVES ».

Espanol :

El trompetista de Colmar Stéphane BRIDEL presentará su nuevo programa titulado « AU BOUT DE MES REVES ».

L’événement Concert de trompette « Au bout de mes rêves » par Stéphane Bridel Munster a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster