Vendes

Concert de trompette de Jean-Jacques Petit

Eglise Vendes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:00:00

Date(s) :

2026-04-24

La municipalité de Vendes a le plaisir de vous convier au concert de trompette donné par Jean-Jacques Petit.

Au programme classique jazz, variété internationale, gospel. La Strada, O mon papa, Ave Maria de Schubert, concerto d’Aranjuez…

La municipalité de Vendes a le plaisir de vous convier au concert de trompette donné par Jean-Jacques Petit.

Au programme classique jazz, variété internationale, gospel. La Strada, O mon papa, Ave Maria de Schubert, concerto d’Aranjuez…

Participation libre la moitié des recettes sera remise à une association caritative. .

Eglise Vendes 14250 Calvados Normandie +33 2 31 80 46 67

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English : Concert de trompette de Jean-Jacques Petit

Vendes Town Council is delighted to invite you to a trumpet concert by Jean-Jacques Petit.

On the programme: classical jazz, international variety, gospel. La Strada, O mon papa, Schubert’s Ave Maria, Aranjuez concerto…

L’événement Concert de trompette de Jean-Jacques Petit Vendes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Gold Beach