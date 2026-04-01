Concert de trompette de Jean-Jacques Petit Vendes
Concert de trompette de Jean-Jacques Petit Vendes vendredi 24 avril 2026.
Vendes
Concert de trompette de Jean-Jacques Petit
Eglise Vendes Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
La municipalité de Vendes a le plaisir de vous convier au concert de trompette donné par Jean-Jacques Petit.
Au programme classique jazz, variété internationale, gospel. La Strada, O mon papa, Ave Maria de Schubert, concerto d’Aranjuez…
La municipalité de Vendes a le plaisir de vous convier au concert de trompette donné par Jean-Jacques Petit.
Au programme classique jazz, variété internationale, gospel. La Strada, O mon papa, Ave Maria de Schubert, concerto d’Aranjuez…
Participation libre la moitié des recettes sera remise à une association caritative. .
Eglise Vendes 14250 Calvados Normandie +33 2 31 80 46 67
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English : Concert de trompette de Jean-Jacques Petit
Vendes Town Council is delighted to invite you to a trumpet concert by Jean-Jacques Petit.
On the programme: classical jazz, international variety, gospel. La Strada, O mon papa, Schubert’s Ave Maria, Aranjuez concerto…
L’événement Concert de trompette de Jean-Jacques Petit Vendes a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Gold Beach