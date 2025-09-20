Concert de trompette et d’orgue Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul Luxeuil-les-Bains

Participation libre.

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association des Amis de l’Orgue organise un concert de Jean-Claude Darriet, trompettiste, et Christian Robischon, titulaire des orgues de Masevaux. Ils vous proposeront un programme autour de « L’Europe baroque » avec des compositeurs illustres tels que Bach, Haendel, Torelli et Rameau.

Basilique Saint-Pierre-et-Saint-Paul 5 rue du Sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 40 06 41

