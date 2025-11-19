Concert de trompettes et orgue Église Notre Dame Surgères

Concert de trompettes et orgue Église Notre Dame Surgères mercredi 19 novembre 2025.

Concert de trompettes et orgue

Église Notre Dame Square du Château Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-11-19 18:30:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Les élèves du Conservatoire de Musique Aunis Sud vous proposent un concert de trompettes et d’orgue qui se déroulera dans l’église Notre Dame de Surgères.

Église Notre Dame Square du Château Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

English :

Students from the Conservatoire de Musique Aunis Sud present a trumpet and organ concert in the church of Notre Dame de Surgères.

German :

Die Schüler des Conservatoire de Musique Aunis Sud bieten Ihnen ein Trompeten- und Orgelkonzert, das in der Kirche Notre Dame in Surgères stattfindet.

Italiano :

Gli studenti del Conservatorio di Musica Aunis Sud presentano un concerto di tromba e organo nella chiesa di Notre Dame a Surgères.

Espanol :

Los alumnos del Conservatoire de Musique Aunis Sud presentan un concierto de trompeta y órgano en la iglesia de Notre Dame de Surgères.

