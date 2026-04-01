Concert de Trompettes Eglise Sainte-Ruffine
Concert de Trompettes Eglise Sainte-Ruffine samedi 25 avril 2026.
Sainte-Ruffine
Concert de Trompettes
Eglise 1 Chemin des Bruyères Sainte-Ruffine Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Concert de 3 Trompettes en l’Eglise de Sainte-Ruffine par l’ensemble Cyprium.
Au programme, musiques classique et de films
Joseph RAMACCI, Patrick PELTIER et René DAGOGNET trompettes et bugles.Tout public
0 .
Eglise 1 Chemin des Bruyères Sainte-Ruffine 57130 Moselle Grand Est +33 6 83 12 78 24
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English :
Concert of 3 trumpets in the Church of Sainte-Ruffine by the Cyprium ensemble.
On the program, classical and film music
Joseph RAMACCI, Patrick PELTIER and René DAGOGNET: trumpets and flugelhorns.
L’événement Concert de Trompettes Sainte-Ruffine a été mis à jour le 2026-04-16 par AGENCE INSPIRE METZ