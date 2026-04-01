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Concert de Trompettes Eglise Sainte-Ruffine

Concert de Trompettes Eglise Sainte-Ruffine

Concert de Trompettes Eglise Sainte-Ruffine samedi 25 avril 2026.

Lieu : Eglise

Adresse : 1 Chemin des Bruyères

Ville : 57130 Sainte-Ruffine

Département : Moselle

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Sainte-Ruffine

Concert de Trompettes

Eglise 1 Chemin des Bruyères Sainte-Ruffine Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Concert de 3 Trompettes en l’Eglise de Sainte-Ruffine par l’ensemble Cyprium.
Au programme, musiques classique et de films
Joseph RAMACCI, Patrick PELTIER et René DAGOGNET trompettes et bugles.Tout public
0  .

Eglise 1 Chemin des Bruyères Sainte-Ruffine 57130 Moselle Grand Est +33 6 83 12 78 24 

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English :

Concert of 3 trumpets in the Church of Sainte-Ruffine by the Cyprium ensemble.
On the program, classical and film music
Joseph RAMACCI, Patrick PELTIER and René DAGOGNET: trumpets and flugelhorns.

L’événement Concert de Trompettes Sainte-Ruffine a été mis à jour le 2026-04-16 par AGENCE INSPIRE METZ