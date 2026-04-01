Concert de Trompettes Eglise Sainte-Ruffine

Sainte-Ruffine

Concert de Trompettes

Eglise 1 Chemin des Bruyères Sainte-Ruffine Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Concert de 3 Trompettes en l’Eglise de Sainte-Ruffine par l’ensemble Cyprium.

Au programme, musiques classique et de films

Joseph RAMACCI, Patrick PELTIER et René DAGOGNET trompettes et bugles.Tout public

0 .

Eglise 1 Chemin des Bruyères Sainte-Ruffine 57130 Moselle Grand Est +33 6 83 12 78 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert of 3 trumpets in the Church of Sainte-Ruffine by the Cyprium ensemble.

On the program, classical and film music

Joseph RAMACCI, Patrick PELTIER and René DAGOGNET: trumpets and flugelhorns.

L’événement Concert de Trompettes Sainte-Ruffine a été mis à jour le 2026-04-16 par AGENCE INSPIRE METZ