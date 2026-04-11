Concert de Typh Barrow La Maison des Métallos Paris

Aujourd’hui, Typh Barrow ouvre un nouveau chapitre avec Close To Me, un titre fort et lumineux, déjà classé parmi les morceaux les plus diffusés en radio en Belgique. Ce single, accompagné de Miracle sorti juste avant les fêtes, marque le lancement officiel de son prochain album, attendu en 2026, et confirme son ambition artistique : une pop élégante, émotionnelle et résolument actuelle, capable de toucher un public toujours plus large.

Son retour sur la scène belge s’annonce déjà comme l’un des événements majeurs des prochains mois. Alors que l’ensemble des dates de sa nouvelle tournée affiche déjà quasi complet, Typh Barrow s’offrira deux rendez-vous exceptionnels hors de Belgique : à Paris, à la Maison des Métallos le 28 avril, puis au Luxembourg, à la Rockhal le 5 décembre. Deux dates très attendues, qui marquent les premières étapes internationales de cette nouvelle tournée.

Artiste incontournable à découvrir (ou redécouvrir) en live, Typh Barrow impressionne par sa présence magnétique, la puissance émotionnelle de ses interprétations et l’élégance de son univers. Un retour immanquable.

Typh Barrow signe son grand retour sur scène après une tournée intégralement sold-out, couronnée par deux dates mémorables à Forest National. Portée par une voix singulière et un univers pop sensible aux influences internationales, l’artiste belge s’est imposée ces dernières années comme une figure incontournable de la scène belge.

Le mardi 28 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant

38 euros

Ouverture des portes à 19H30

Tout public

Pas de vestiaire.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-28T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-29T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-28T20:00:00+02:00_2026-04-28T22:00:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/concert-typh-barrow +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos



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