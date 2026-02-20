Concert de TZL Médiathèque Camille Bardou Fresnay-sur-Sarthe

Concert de TZL

Médiathèque Camille Bardou 12 bis Rue du Docteur Horeau Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

2026-03-28

Dans le cadre du Printemps des Poètes, autour du thème Liberté, force vive .

À l’occasion du 28e Printemps des Poètes, Festivals en Pays de Haute Sarthe et les bibliothèques du territoire vous proposent plusieurs évènements !

Le samedi 28 mars à partir de 17h, rendez-vous à la Médiathèque Camille Bardou de Fresnay-sur-Sarthe pour un concert de TZL ! Jeune slameur-rappeur de 43 ans, Tanzel puise ses inspirations chez des artistes de l’âge d’or du rap français des années 90 et 2000, mais aussi du côté de figures du slam hexagonal. Ce professeur des écoles, connu sur les réseaux sous l’alias de Maître Poisson, a sorti un EP de 7 titres Ainsi va la vie en septembre 2025, mélangeant slam, rap et percussions de différentes régions du monde. Il y évoque librement des sujets de société (harcèlement scolaire, maladies chroniques, solidarité…) afin de sensibiliser et faire réagir. Une démarche à l’ancienne qui trouve toujours écho dans le contexte actuel. À découvrir !

Animation gratuite, informations au 06 52 01 73 93. .

