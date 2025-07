Concert de ukulélé par Jean Bat Music Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron

Concert de ukulélé par Jean Bat Music Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron mercredi 13 août 2025 17:00:00.

Concert de ukulélé par Jean Bat Music

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-08-13 17:00:00

fin : 2025-08-13 19:00:00

2025-08-13

Jean Bat Music revisite chansons françaises et internationales au ukulélé.

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Ukulele concert by Jean Bat Music

Jean Bat Music revisits French and international songs on the ukulele.

German : Ukulele-Konzert von Jean Bat Music

Jean Bat Music interpretiert französische und internationale Chansons auf der Ukulele neu.

Italiano :

Jean Bat Music rivisita canzoni francesi e internazionali sull’ukulele.

Espanol : Concierto de ukelele de Jean Bat Music

Jean Bat Music revisita canciones francesas e internacionales en ukelele.

