Concert de Undone 91 Restaurant la Tête Noire Lamballe-Armor

Concert de Undone 91

Restaurant la Tête Noire 8 Rue du Four Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Retrouvez Undone 91 (groupe rock local) pour une soirée endiablée !

Si vous aimez les grands standards du rock français (Téléphone, Trust, Noir Désir, etc.) et anglo-saxon (Queen, The Pixies, The Clash, The Police, The Rolling Stones, etc.), c’est LA soirée à ne pas manquer. .

Restaurant la Tête Noire 8 Rue du Four Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 53 45

