Concert de Valjean, Le Garage Moderne, Bordeaux

Concert de Valjean Samedi 14 mars, 19h30 Le Garage Moderne Gironde

Entrée à prix libre

Samedi 14 mars 2026 : Concert de Valjean

Thème : Musique – Rock

Le 14 Mars, le groupe de VALJEAN vous embarque pour une Crash Session au Garage Moderne. Un concert de trash pop francophone au milieu duquel un tournage et un enregistrement inédit prendront forme sous vos yeux. De 19h00 à 00h00, en plus d’un concert mémorable, vous pourrez chauffer vos voix au karaoké, faire sortir votre artiste intérieur dans une zone de création graphique, et vous déchaîner sur un DJ set endiablé.

Modalités de participation : Bar et restauration sur place ; Entrée à prix libre ; Tout public.

Le Garage Moderne 176 rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Valjean