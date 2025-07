Concert de Vanupié au Café Breton Perros-Guirec

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec Côtes-d'Armor

Début : 2025-07-04 21:00:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

CHAUUUUUUDDDDDD!!

Première grosse scène de l’été au Café Breton !

On sort la scène en extérieur et on vous prépare une soirée de folie avec Vanupié !

C’était magique il y a 2 ans, incroyable l’année dernière…

Et cette année, ça va être ÉPIQUE !

Gratuit et sans réservation ! .

63 Rue Anatole le Braz Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 36 93

