Concert de « Varia Voce » à La Scénette

L’Abbaye Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard Lot

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 15:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

La Scénette vous propose un concert de l’ensemble vocal « Varia voce ».

Ce véritable chœur de femmes, sous la direction de Daniel Hiron, vous invite à découvrir une époque charnière de l’histoire de l’art et de l’humanité aux sources de la chanson française.

Ce véritable chœur de femmes, sous la direction de Daniel Hiron, vous invite à découvrir une époque charnière de l’histoire de l’art et de l’humanité aux sources de la chanson française. .

L’Abbaye Nouvelle 773 route des Cistelles Léobard 46300 Lot Occitanie +33 6 62 78 25 33

English :

La Scénette presents a concert by the « Varia voce » vocal ensemble.

Under the direction of Daniel Hiron, this veritable women’s choir invites you to discover a pivotal period in the history of art and humanity, at the source of French chanson.

German :

La Scénette bietet Ihnen ein Konzert des Vokalensembles « Varia voce ».

Dieser echte Frauenchor unter der Leitung von Daniel Hiron lädt Sie dazu ein, eine Wendezeit der Kunst- und Menschheitsgeschichte an den Quellen des französischen Chansons zu entdecken.

Italiano :

La Scénette presenta un concerto dell’ensemble vocale « Varia voce ».

Diretto da Daniel Hiron, questo coro tutto al femminile vi invita a scoprire un periodo cruciale della storia dell’arte e dell’umanità e le origini della chanson francese.

Espanol :

La Scénette presenta un concierto del conjunto vocal « Varia voce ».

Dirigido por Daniel Hiron, este coro femenino le invita a descubrir un periodo crucial de la historia del arte y de la humanidad, así como los orígenes de la chanson francesa.

