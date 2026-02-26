Concert de variété Des chansons dans la tête Espace Jean Bertin Saulieu

Concert de variété Des chansons dans la tête

Espace Jean Bertin 17 Avenue de la Gare Saulieu Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09 23:00:00

2026-04-09

Ils sont issus d’émissions musicales télévisées célèbres, ils aiment la chanson Française et ont décidé de se rassembler pour présenter un concert à Saulieu le Jeudi 9 Avril 2026 20h30 Espace Jean Bertin

Venez découvrir le spectacle et reprendre avec les artistes ces airs célèbres.

Au programme des tubes d’hier, d’avant-hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges.

Une douzaine d’artistes seront sur scène bénévolement. Les bénéfices collectés par les concerts seront versés à une association caritative.

Si pour l’instant la liste des chansons interprétées n’a pas fuité, il y a fort à parier qu’on entendra les grands classiques allant de Céline Dion à Gilbert Montagné en passant par Slimane, Elton John, Michel Sardou, Serge Lama ou Kendji Girac et d’autres…

Concernant les artistes présents, la liste peut évoluer jusqu’à la dernière minute mais les noms de Franck, Geoffrey, Dorian, Kaël, Léa, Sébastien, Cynthia (Maestros de N’oubliez pas les paroles), Ilian, Louanne, Morgan, Ella (de The Voice Kid), Dimète, Orel (vainqueurs du Plus Grand Karaoké de France sur M6)… ont été avancés.

Humour, émotions, costumes, mises en scène… Ne ratez pas ce spectacle à Saulieu ! .

