Concert de variété Des chansons plein la tête Ronchamp

Salle des Fêtes Ronchamp Haute-Saône
Concert de variété Des chansons plein la tête , avec des artistes TV. Dimanche 25 janvier à 16h30 à la salle des fêtes de Ronchamp.
Tarif 15€
Réservation au 06 72 21 92 93 .
Salle des Fêtes Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 21 92 93
