Concert de Variété Française par Adeline Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains jeudi 12 mars 2026.
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-12 15:00:00
fin : 2026-10-08 16:30:00
2026-03-12 2026-07-16 2026-08-13 2026-10-08 2026-11-12
À l’Espace Frichet variété française par Adeline de 15h à 16h30.
Entrée libre. .
Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41
