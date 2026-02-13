Concert de Variété Française par Adeline Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains

Concert de Variété Française par Adeline Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains jeudi 12 mars 2026.

Concert de Variété Française par Adeline

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 15:00:00
fin : 2026-10-08 16:30:00

Date(s) :
2026-03-12 2026-07-16 2026-08-13 2026-10-08 2026-11-12

À l’Espace Frichet variété française par Adeline de 15h à 16h30.
Entrée libre.   .

Rue de Grammont Espace Frichet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Variété Française par Adeline

L’événement Concert de Variété Française par Adeline Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-13 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)