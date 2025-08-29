Concert de variété live Lionel Cristino Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône

Concert de variété live Lionel Cristino Etoile Park 26

Base naturelle, Ile de Chez Étoile-sur-Rhône Drôme

Début : 2025-08-29 19:00:00

fin : 2025-08-29 23:00:00

2025-08-29

Du groove, des classiques revisités, et une ambiance festive portée par la voix de Lionel Cristino sont au programme pour ce vendredi soir à Etoile Park 26. Restauration sur place, plat du jour + carte habituelle.

Base naturelle, Ile de Chez Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes etoilepark26@gmail.com

English :

Groove, classics revisited, and a festive atmosphere carried by the voice of Lionel Cristino are on the program for this Friday evening at Etoile Park 26. On-site catering, dish of the day + regular menu.

German :

Groove, neu interpretierte Klassiker und eine festliche Atmosphäre, die von der Stimme Lionel Cristinos getragen wird, stehen an diesem Freitagabend im Etoile Park 26 auf dem Programm. Verpflegung vor Ort, Tagesgericht + übliche Speisekarte.

Italiano :

Groove, classici rivisitati e un’atmosfera di festa portata dalla voce di Lionel Cristino sono il programma di questo venerdì sera all’Etoile Park 26. Ristorazione in loco, piatto del giorno + menù normale.

Espanol :

Groove, clásicos revisitados y un ambiente festivo animado por la voz de Lionel Cristino forman parte del programa de este viernes por la noche en Etoile Park 26. Restauración in situ, plato del día + menú habitual.

