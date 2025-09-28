Concert de variété Le Prieuré Madiran
Concert de variété Le Prieuré Madiran dimanche 28 septembre 2025.
Concert de variété
Le Prieuré 4, rue de l’église Madiran Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 16:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Profitez du cadre du jardin du Prieuré pour passer un très beau moment musical organisé par la Gespe.
Cocanha cultive le minimalisme et s’inscrit dans l’esthétique des musiques amplifiées, engageant les corps dans la danse. Les deux musiciennes puisent dans le répertoire traditionnel occitan, remettent en mouvement des archives et les replacent dans le fil de l’oralité.
Formé dans les Hautes-Pyrénées en juin 2021, Adi’Jazz joue un jazz traditionnel entrainant, décliné en Gascon Swing, impro et bonne humeur sont toujours au rendez-vous.
Quand l’électro rencontre l’occitan le duo Cau Bell vous emmène pour un bal organique et saisissant.
Réservation en ligne https://web.digitick.com/cocanha-adi-jazz-cau-bell-concert-jardin-du-prieure-madiran-28-septembre-2025-css5-billetterielagespe-pg101-ri11346151.html
Pour les 6-14 ans (uniquement): les concerts sont désormais gratuits par réservation au 05 62 51 32 98 (sous réserve de places disponibles). Il faudra présenter la carte d’identité de votre enfant en billetterie le soir du concert pour retirer la place. .
Le Prieuré 4, rue de l’église Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Take advantage of the setting of the Priory garden to enjoy a beautiful musical moment organized by Gespe.
Cocanha cultivates minimalism in the aesthetics of amplified music, engaging the body in dance. The two musicians draw on the traditional Occitan repertoire, setting archives in motion and placing them in the context of oral tradition.
Formed in the Hautes-Pyrénées in June 2021, Adi’Jazz plays lively traditional jazz in Gascon: swing, improvisation and good humor are always on the agenda.
When electro meets Occitan: the Cau Bell duo takes you on an organic and gripping dance.
German :
Nutzen Sie den Rahmen des Gartens des Priorats, um einen sehr schönen musikalischen Moment zu verbringen, der von der Gespe organisiert wird.
Cocanha pflegt den Minimalismus und ist Teil der Ästhetik der verstärkten Musik, die die Körper in den Tanz einbezieht. Die beiden Musikerinnen schöpfen aus dem traditionellen okzitanischen Repertoire, bringen Archive wieder in Bewegung und setzen sie in den Faden der Mündlichkeit.
Adi’Jazz wurde im Juni 2021 in den Hautes-Pyrénées gegründet und spielt mitreißenden traditionellen Jazz, der auf Gascognerisch variiert wird: Swing, Improvisation und gute Laune sind immer mit dabei.
Wenn Elektro auf Okzitanisch trifft: Das Duo Cau Bell nimmt Sie mit auf einen organischen und packenden Bal.
Italiano :
Approfittate della cornice del giardino del Priorato per vivere una meravigliosa esperienza musicale organizzata da Gespe.
Cocanha coltiva il minimalismo ed è in linea con l’estetica della musica amplificata, coinvolgendo il corpo nella danza. I due musicisti attingono al repertorio tradizionale occitano, mettendo in moto gli archivi e riportandoli alla tradizione orale.
Formatosi negli Hautes-Pyrénées nel giugno 2021, Adi’Jazz suona un vivace jazz tradizionale in guascone: swing, improvvisazione e buon umore sono sempre all’ordine del giorno.
Quando l’electro incontra l’occitano: il duo Cau Bell vi accompagnerà in un’emozionante danza organica.
Espanol :
Aproveche el marco del jardín del Priorato para disfrutar de una maravillosa experiencia musical organizada por Gespe.
Cocanha cultiva el minimalismo y se inscribe en la estética de la música amplificada, implicando el cuerpo en la danza. Los dos músicos recurren al repertorio tradicional occitano, poniendo en movimiento archivos y devolviéndolos a la tradición oral.
Formado en los Altos Pirineos en junio de 2021, Adi’Jazz interpreta un jazz tradicional animado en gascón: swing, improvisación y buen humor están siempre a la orden del día.
Cuando el electro se encuentra con el occitano: el dúo Cau Bell le llevará a un baile emocionante y orgánico.
L’événement Concert de variété Madiran a été mis à jour le 2025-09-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65