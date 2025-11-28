Concert de variétés Doubs
Espace les Rives du Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 22:30:00
2025-11-28
Organisé par le ligue contre le cancer.
Concert de variétés au profit de la ligue contre le cancer
– 1ère partie le Chœur des Lavaux (chansons Françaises)
– 2ème partie Chorale-Comedie par les Grains d’Phonie .
Billetterie en vente prochainement à l’Office du Tourisme de Pontarlier. .
Espace les Rives du Doubs Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33
