Concert de variétés Doubs

Concert de variétés

Espace les Rives du Doubs Doubs Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 22:30:00

2025-11-28

Organisé par le ligue contre le cancer.

Concert de variétés au profit de la ligue contre le cancer

– 1ère partie le Chœur des Lavaux (chansons Françaises)

– 2ème partie Chorale-Comedie par les Grains d’Phonie .

Billetterie en vente prochainement à l’Office du Tourisme de Pontarlier. .

Espace les Rives du Doubs Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33

