Concert de Vaya con Dios SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre

SARRIAC-BIGORRE Eglise Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Le chœur d’hommes pyrénéen Vaya con Dios existe depuis plus de 30 ans et exploré de nombreux répertoires. Ils ont enregistré 5 cd et en préparent un 6ème.
Le groupe comporte une 20aine de choristes, dont 7 solistes et 2 musiciens, répartis en 4 pupitres.
Cette fois, il se consacre aux chants basques et espagnols.
SARRIAC-BIGORRE Eglise Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 95 86 76 m.huguetbourrel@gmail.com
English :
The Pyrenean men’s choir Vaya con Dios has been in existence for over 30 years, exploring a wide range of repertoires. They have recorded 5 CDs and are preparing a 6th.
The group comprises some 20 choristers, including 7 soloists and 2 musicians, divided into 4 sections.
This time, they’re focusing on Basque and Spanish songs.
