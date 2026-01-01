Concert de Velay Synergie Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Concert de Velay Synergie

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 17:30:00

fin : 2026-01-31 18:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Dans le cadre d’un stage de musique, l’orchestre Velay Synergie organise un concert pour tous.

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes velaysynergie@gmail.com

English :

As part of a music course, the Velay Synergie orchestra is organizing a concert for all.

