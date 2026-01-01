Concert de Velay Synergie Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : 2026-01-31 17:30:00
fin : 2026-01-31 18:30:00
2026-01-31
Dans le cadre d’un stage de musique, l’orchestre Velay Synergie organise un concert pour tous.
velaysynergie@gmail.com
English :
As part of a music course, the Velay Synergie orchestra is organizing a concert for all.
