Concert de Venise à Buenos Aires Château Saint-Germain-des-Prés
Concert de Venise à Buenos Aires Château Saint-Germain-des-Prés dimanche 19 avril 2026.
Concert de Venise à Buenos Aires
Château 261 rue des fleurs Saint-Germain-des-Prés Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Charlotte Segonza, piano et Caroline Lartigaud, violon. Concert suivi d’un cocktail dînatoire Ouvert aux membres de l’association Les Echos de Saint Germain sur réservation.
Charlotte Segonza, piano et Caroline Lartigaud, violon. Concert suivi d’un cocktail dînatoire. Ouvert aux membres de l’association Les Echos de Saint Germain sur réservation. .
Château 261 rue des fleurs Saint-Germain-des-Prés 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine lesechossgdp@gmail.com
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English : Concert de Venise à Buenos Aires
Charlotte Segonza, piano and Caroline Lartigaud, violin. Concert followed by a cocktail reception Open to members of Les Echos de Saint Germain reservation required.
L’événement Concert de Venise à Buenos Aires Saint-Germain-des-Prés a été mis à jour le 2026-03-14 par Isle-Auvézère