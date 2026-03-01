CONCERT DE VENISE À NAPLE ITALIE BAROQUE

ÉGLISE DE MONTESPAN Montespan Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Montespan en musique Le Jardin de Musiques vous attend nombreux !

Concert de Venise à Naples L’Italie baroque !

Ce concert s’inscrit dans le cadre de la programmation annuelle Les Classiques de Montespan , produite par Le Jardin de Musiques avec le soutien actif de la municipalité de Montespan.

Avec son opéra Orfeo, Claudio Monteverdi invente, en 1607, un genre musical qui met en avant la déclamation du texte, soutenue par la présence de la basse continue. Parallèlement, le développement de la facture instrumentale permet aux violons d’imposer leur virtuosité et de poser les bases de l’écriture symphonique.

Ces innovations deviennent la signature de l’époque baroque. De Venise à Naples, les compositeurs italiens du XVIIe siècle donnent tout son éclat à ce style nouveau, bientôt adopté par l’Europe entière. 12 .

ÉGLISE DE MONTESPAN Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33 contact@lejardindemusiques.fr

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English :

Montespan en musique: Le Jardin de Musiques awaits you!

L’événement CONCERT DE VENISE À NAPLE ITALIE BAROQUE Montespan a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE