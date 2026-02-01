Concert de Veronika Bulycheva et ses stagiaires Die
Concert de Veronika Bulycheva et ses stagiaires Die samedi 28 février 2026.
Concert de Veronika Bulycheva et ses stagiaires
57 Rue Emile Laurens Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
À l’issue d’un stage de musique chorale, les participants, accompagnés de Veronika Bulycheva, vous proposeront un concert autour des chansons personnelles de leur professeure, interprétées en russe et en français.
.
57 Rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81 cafetheatreandarta@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the end of a choral music workshop, the participants, accompanied by Veronika Bulycheva, will offer a concert based on their teacher?s personal songs, performed in Russian and French.
L’événement Concert de Veronika Bulycheva et ses stagiaires Die a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays Diois