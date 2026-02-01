Concert de Veronika Bulycheva et ses stagiaires Die

Concert de Veronika Bulycheva et ses stagiaires

À l’issue d’un stage de musique chorale, les participants, accompagnés de Veronika Bulycheva, vous proposeront un concert autour des chansons personnelles de leur professeure, interprétées en russe et en français.

57 Rue Emile Laurens Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 00 81 cafetheatreandarta@gmail.com

English :

At the end of a choral music workshop, the participants, accompanied by Veronika Bulycheva, will offer a concert based on their teacher?s personal songs, performed in Russian and French.

