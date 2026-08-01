Informations pratiques

Ploumoguer

Concert de Vic de Sable & Maiwenn Le Jehan

La Colo Ploumoguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert acoustique à Ploumoguer avec Vic de Sable & Maiwenn Le Jehan.

Le duo acoustique vous propose un concert dans une ambiance conviviale, face à la mer. Un rendez-vous estival idéal pour partager un moment de musique live, tout en admirant le coucher de soleil sur la côte d’Iroise. .

La Colo Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 7 86 09 95 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Vic de Sable & Maiwenn Le Jehan Ploumoguer a été mis à jour le 2026-08-06 par OT IROISE BRETAGNE