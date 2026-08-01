Concert de Vic de Sable & Maiwenn Le Jehan Ploumoguer
samedi 15 août 2026 · Ploumoguer
Informations pratiques
Ploumoguer
Concert de Vic de Sable & Maiwenn Le Jehan
La Colo Ploumoguer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Concert acoustique à Ploumoguer avec Vic de Sable & Maiwenn Le Jehan.
Le duo acoustique vous propose un concert dans une ambiance conviviale, face à la mer. Un rendez-vous estival idéal pour partager un moment de musique live, tout en admirant le coucher de soleil sur la côte d’Iroise. .
La Colo Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 7 86 09 95 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert de Vic de Sable & Maiwenn Le Jehan Ploumoguer a été mis à jour le 2026-08-06 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Ploumoguer (Finistère)
- FNAP (Fest Noz à Ploumoguer) Messouflin Ploumoguer 11 août 2026