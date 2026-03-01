Concert de Vic Music

Salle des fêtes PUJO Pujo Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:45:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

L’école de musique Vic Music présente son spectacle Voyage musical autour du monde .

Vous découvrirez ainsi le fruit du travail passionné des élèves et de leurs professeurs.

Ce moment unique est l’occasion de célébrer la richesse et la diversité des talents qui s’épanouissent au sein de cette école de musique.

Au programme un voyage musical à travers différents styles et époques, interprété par de jeunes artistes en herbe chaque note sera l’expression de leur engagement et de leur créativité.

Libre participation, buvette, sandwichs et pâtisseries sur place .

Salle des fêtes PUJO Pujo 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 80 04 30 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Vic Music School presents its show Voyage musical autour du monde .

You will discover the fruit of the passionate work of our students and their teachers.

This unique event is an opportunity to celebrate the richness and diversity of the talent that flourishes at this music school.

On the program: a musical journey through different styles and eras, performed by budding young artists: each note an expression of their commitment and creativity.

L’événement Concert de Vic Music Pujo a été mis à jour le 2026-03-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65