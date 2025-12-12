CONCERT DE VILLANCICOS CHORALE ANDALOUSE Église Saint Julien & Sainte Balisilisse Torreilles
Église Saint Julien & Sainte Balisilisse Avenue des Pyrénnées Torreilles Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-11 15:00:00
fin : 2026-01-11 17:00:00
2026-01-11
Au moment de Noël Solera propose ses Villancicos , chants traditionnels aux rythmes enlevés.
Église Saint Julien & Sainte Balisilisse Avenue des Pyrénnées Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 41 10 torreilles@perpignanmediterraneetourisme.com
English :
At Christmas time, Solera offers its Villancicos , traditional songs with lively rhythms.
